Parco di Pantelleria celebra i 10 anni dal riconoscimento Unesco: eventi da domani

In occasione della ricorrenza dei dieci anni dal riconoscimento Unesco, l’isola di Pantelleria celebra la pratica della vite ad alberello, patrimonio immateriale dell’umanità, con una settimana di iniziative volte alla conoscenza dell’antica tradizionale rurale.

Dal 13 al 19 settembre un ricco programma coinvolgerà tutta la comunità pantesca per celebrare la viticoltura eroica. L’evento, organizzato dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, dall’Amministrazione Comunale, dal Consorzio dei Vini Doc Pantelleria, vedrà la vite ad alberello regina di questa festa, insieme ai suoi valorosi protagonisti: gli agricoltori, che con il loro eroico lavoro, faticoso e appassionato, mantengono viva una cultura millenaria.

Per l’occasione l’isola avrà il piacere di ricevere Fumiko Ohinata, a capo della Segreteria della Convenzione Unesco del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; l’ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante Permanente presso l’Unesco; il sottosegretario di Stato del Ministero all’Ambiente, Claudio Barbaro. Riceveranno gli ospiti e i visitatori la direttrice Sonia Anelli e il Commissario del Parco Italo Cucci.