Assalta un chiosco - bar con un coltello: bloccato a Pachino in flagranza

Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno arrestato un uomo di 35 anni colto nella flagranza di reato di rapina aggravata. Lo stesso, già noto alle forze di polizia, armato di coltello, sottraeva l’incasso di 130 euro dalla cassa di un chiosco, sito in una delle piazze cittadine.

Nel corso dell’arresto, il rapinatore si scagliava contro gli operatori che riportavano lesioni e, per tali motivi è stato arrestato anche per violenza a pubblico ufficiale.

Nella circostanza, all’uomo sono state contestate 6 violazioni al codice della strada per un totale di circa 8000 euro di sanzioni amministrative.