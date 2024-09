Palazzolo, violenze su una parente minorenne: 65enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 65enne siracusano, gravemente indiziato di violenza sessuale e lesioni personali commesse nei confronti di una 14enne, cui è legato da lontana parentela.

In esito all’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, e scaturita dalla coraggiosa denuncia della giovane vittima, è emerso che l’uomo si è reso responsabile, per circa due anni, di molestie e violenza sessuale nei confronti della minore che frequentava in ragione del lontano vincolo di parentela. Arrestato, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.