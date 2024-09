Champions League di pallanuoto, Ortigia è pronta al debutto contro il Sabacxaä

Tre mesi e mezzo dopo l'ultima gara ufficiale, per l'Ortigia arriva il primo impegno della stagione ed è di quelli che fanno salire subito in alto l'adrenalina dell'attesa.

Da domani a domenica, infatti, i biancoverdi saranno in terra catalana, a Sabadell, per il Qualification Round di European Aquatics Champions League. Tre partite in tre giorni per testare condizione fisica e schemi, dopo circa venti giorni di preparazione, e per provare a inseguire il sogno di qualificarsi e tornare a disputare la seconda fase della massima competizione europea. Compito arduo, perché la squadra di Piccardo dovrà vedersela con i padroni di casa del Sabadell, squadra che negli ultimi anni ha vinto l'Euro Cup (2022) e giocato la Champions, con i forti serbi del Sabac, che la scorsa stagione hanno sconfitto l'Ortigia in Euro Cup, e dei francesi del Pays d'Aix, sulla carta l'avversario meno temibile. Il tecnico biancoverde ha lavorato sulla condizione fisica e sull'inserimento tattico dei nuovi arrivati (Campopiano e Kalaitzis) e dei giovani chiamati a completare il roster. A Sabadell, nei 14 convocati, ci saranno infatti anche Scordo e Marangolo, che quest'estate si sono messi in luce con le nazionali giovanili (rispettivamente Under 18 e Under 16). Si comincia domani sera, alle ore 21.00, contro il Sabac, quindi Pays D'Aix (sabato, ore 19.15) e Sabadell (domenica, ore 13.15).