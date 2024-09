Siccità, Barbagallo (Pd): "Peggiora la situazione idrica in Sicilia"

"La siccità sta peggiorando in modo inesorabile la crisi idrica in Sicilia. Le piogge degli ultimi giorni non hanno avuto alcun effetto reale sui bacini dell'Isola anche a causa delle elevate temperature. In tutto il Centro Sud il deficit pluviometrico è di oltre il 40% rispetto all'anno precedente. E in gran parte tutto questo è addebitabile, non solo al cambiamento climatico, ma soprattutto alla fatiscenza delle infrastrutture idriche e al modello di governance non in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo del Paese. Ci sarebbero pure i fondi UE - secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano - ma l'Italia non ha attivato alcuna procedura per quanto riguarda la Sicilia al fine di attingere al Fondo di solidarietà europeo per i paesi in difficoltà". Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo, che sull'argomento ha depositato una interrogazione urgente al ministro dell'Agricoltura per conoscere lo stato dell'arte e per sapere le ragioni per le quali non si è proceduto tempestivamente in tal senso. "E' grave quanto si legge - sostiene Barbagallo nell'atto ispettivo - perché a fronte di fondi disponibili la commissaria europea ha risposto che, non solo l'Italia non ha attivato alcuna richiesta per la Sicilia ma che lo dovrebbe fare entro 12 settimane dal primo danno. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani ha proclamato lo stato di emergenza a causa della siccità il 12 maggio scorso e per la durata di 12 mesi. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano al 6 agosto alla Commissione UE non risulta alcuna istanza per la Sicilia né dalla Regione né dalla Protezione civile. Per questo - conclude l'interrogazione - chiediamo che il ministro intervenga personalmente per spiegare e accelerare la procedura".