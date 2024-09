Siracusa, maglia azzurra per l'attaccante Jordan Amore: proviene dalle giovanili del Parma

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Jordan Amore.

Attaccante classe 2003, siracusano, Amore è cresciuto nel settore giovanile del Parma prima di trasferirsi al Milan. In rossonero ha giocato con la formazione Primavera e ha anche esordito in Uefa Youth League. Oltre all’esperienza con la Primavera del Pescara, nella scorsa stagione è stato impegnato nel girone F di Serie D con il Real Monterotondo.

Il calciatore ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo e sarà a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali. Domenica il Siracusa debutterà in casa in campionato contro il Ragusa.