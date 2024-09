Torna operativa a Caltagirone la Stroke Unit

«Abbiamo costruito le sinergie necessarie per la riattivazione del servizio - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -, e ringrazio le Direzioni del “Cannizzaro” e del Policlinico di Messina per la disponibilità che hanno espresso. Il prossimo step in programma è il reclutamento di nuovo personale. Presto avvieremo nuove iniziative di arruolamento, visti gli insoddisfacenti esiti assunzionali dei concorsi celebrati».

Come anticipato, per garantire la continuità del servizio, il personale del reparto sarà supportato dai medici delle Unità Operative di Neurologia dell’AOE “Cannizzaro” e del Policlinico di Messina che assicureranno la copertura di specifici turni di lavoro.

«La Stroke Unit di Caltagirone ritorna operativa nel rispetto degli standard clinico-assistenziali e di sicurezza previsti - aggiunge il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Giuseppe Angelo Reina -. È un risultato per il quale desidero anche io ringraziare tutti i colleghi che ci hanno aiutato a risolvere questa criticità. Evidenzio, inoltre, che il personale del reparto, che come noto in questo momento soffre di una carenza di organico, continuerà a assicurare il maggior numero di ore programmate nei turni, dimostrando così senso di responsabilità e spirito di collaborazione nella tutela di un servizio che è centrale sia per il territorio, sia la rete provinciale dell’ictus».