Un siciliano a Bolzano: dal sud al nord per raccontare “Brennero” dal 16 settembre su Rai 1

L’attore palermitano Giovanni Carta, che vive e lavora a Roma da tanti anni, già protagonista di svariati progetti televisivi, è tra i protagonisti della nuova serie crime “Brennero”, ambientata a Bolzano, che andrà in onda su Rai 1 dal 16 settembre per quattro serate.

Eva e Paolo, interpretati da Elena Radonicich e Matteo Martari, sono una Pubblico Ministero e un ispettore. Con la loro diversità di cultura e origine si incontreranno, nonostante tutti i fantasmi della vita, per dare la caccia a un serial killer che incombe sulla città.

Giovanni Carta, un siciliano dai tratti nordici, è stato scelto per interpretare Andreas Müller, marito di Eva e prefetto di Bolzano: un uomo misterioso e anaffettivo, che vive dentro le regole del suo lavoro e sarà coinvolto nelle indagini sul serial killer.

Le vicende riguarderanno anche il rapporto sentimentale con la moglie Eva che, nel corso delle quattro puntate, avrà un’evoluzione imprevedibile.