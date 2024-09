Alloggi confiscati a Palermo, Varchi e Russo (Fdi): non passi logica della paura

"Non può e non deve passare la logica aberrante della paura, della prepotenza, della sopraffazione di cittadini assegnatari di alloggi confiscati alla mafia, ad opera di soggetti che agiscono sottotraccia con la loro deterrenza intimidatoria''. Lo dichiarano Raoul Russo, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali e Carolina Varchi, membro della Commissione Giustizia alla Camera. ''Ho sentito il Prefetto al quale ho rappresentato la mia preoccupazione ed egli mi ha assicurato che insieme a tutte le forze dell'ordine faranno in modo che vengano smascherati in maniera netta e decisa gli attori che reggono le fila di queste azioni criminali, affinché tali episodi non si ripetano più. Ho sentito pure l'assessore comunale ai Beni confiscati, Brigida Alaimo, alla quale ho espresso la mia solidarietà al Comune di Palermo per quanto accaduto'', continua Russo. ''Non può e non deve passare, infatti, l'idea perniciosa di poter sottomettere lo Stato e i suoi organi centrali e periferici attraverso l'intimidazione. Gli assegnatari vanno tutelati e protetti, chi agisce nell'ombra va smascherato e punito in maniera esemplare'', concludono i due esponenti di Fratelli d'Italia.