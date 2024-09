Appartamento in fiamme a Ramacca per un corto circuito: un morto

Un uomo è morto nell'incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Cola di Rienzo, a Ramacca, in provincia di Catania. La vittima è un 62enne, rimasto intossicato dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia e i Carabinieri.

Alla base dell’incendio sembra ci sia stato un corto circuito innescato da un elettrodomestico. Un’altra persona è rimasta leggermente intossicata ma grazie all’intervento sul posto del 118 è stata soccorsa e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia per spegnere il rogo. Indagini sono in corso.