Comiso, Bellassai (PD): degrado nello storico quartiere Grazie

La periferia Sud Ovest della città, in particolare lo storico quartiere delle Grazie, sconta un degrado che nulla ha a che vedere con le tradizioni di civiltà e di decoro della nostra città”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai, secondo cui non viene garantita, dall’amministrazione municipale, l’adeguata attenzione per quanto riguarda, tra l’altro, un sito in cui la cittadinanza, giornalmente, viene a rifornirsi d’acqua. “Stiamo parlando – spiega l’esponente dem – di una realtà che, anche per questa delicata funzione che sta svolgendo in un periodo in cui l’emergenza siccità è sotto gli occhi di tutti, dovrebbe essere garantita in maniera impeccabile, proprio per fornire ai potenziali utenti di potere svolgere la propria attività senza preoccuparsi di nulla. Basti osservare la frequentatissima area dell’“abbiviratura” dove, oltre al degrado, le fontanelle per il prelievo pubblico dell’acqua si presentano abbandonate alla sporcizia alla presenza di muschi e incrostazioni calcaree pluriennali, tali da mettere in discussione le minime misure igieniche. E non solo la sporcizia regna sovrana ma ci sono anche rifiuti di vario tipo che andrebbero rimossi, oltre a una sistemazione complessiva del sito. Anche le fontanelle pubbliche di via Papa Giovanni sono nelle stesse condizioni, prive di ogni controllo, pulizia e decoro a tal punto che qualcuno addirittura le utilizza come bagno/doccia all’aperto. Ritengo che non si possa fare finta di niente, come se nulla fosse, e sia indispensabile l’intervento dell’amministrazione comunale per cercare di risistemare un po’ le cose. Altrimenti, rischiamo, è proprio il caso di dirlo, di imbarcare acqua”.