Riqualificazione dello stadio di Siracusa, firmato il decreto: ira del vice sindaco con deputato Fdi

"Un passo importante per Siracusa e per tutti gli amanti dello sport. Lo stadio Nicola De Simone è un simbolo per i siracusani e necessita di interventi che possano riportarlo all’antico splendore, rendendolo un punto di riferimento per il calcio e per le attività sportive in generale“. Il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Auteri, esprime grande soddisfazione nell'annunciare la firma del decreto da parte dell’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Elvira Amata, a favore del Comune di Siracusa per i lavori di riqualificazione dello stadio Nicola De Simone. "Sono particolarmente grato all’assessore Amata per l’impegno profuso e la celerità - dice - dimostrando una grande attenzione per le esigenze del nostro territorio”. Il decreto, firmato dall’assessore Amata, prevede un finanziamento complessivo di 339.500 euro destinati alla riqualificazione dello stadio. Solo pochi giorni fa è stato approvato e firmato lo schema di collaborazione tra la Regione e il Comune di Siracusa, e ora, grazie al lavoro sinergico tra le istituzioni, il percorso per il finanziamento è avviato. “Con questi lavori di riqualificazione - ha concluso Auteri - vogliamo restituire alla comunità uno spazio sicuro e funzionale, capace di ospitare eventi sportivi di alto livello e di incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alle attività sportive". Ma per il vice sindaco di Siracusa Edy Bandiera, sefretario provinciale di Sud chiama Nord, quella di Auteri è una fuga in avanti.

"Desidero chiarire che il mio rapporto con l'On. Auteri rimane improntato alla simpatia, anche se, in questo caso specifico, solo un attimo, la stima nei suoi confronti, è venuta un po’ meno. L'On. Auteri, probabilmente essendo di recente approdato alla politica di alto livello, ha dimostrato una chiara e spiacevole carenza di quello che io definisco "bon ton istituzionale". Si impara col tempo e anche con queste cadute di stile. Con il suo comunicato - dice Bandiera - ha cercato di intestarsi un finanziamento del quale, come ben sa, non ha alcun merito.

La storia di questo finanziamento è ben nota ed anche molto datata, ormai. Il vero artefice di questo risultato è Cateno De Luca, che ricevette il mio input personale, stimolato a da un ordine del giorno dei Consiglieri Comunali di Siracusa, Garro e Melfi. Se l'On. Auteri avesse voluto fare qualcosa di concreto, per questo finanziamento, sarebbe dovuto intervenire, difendendo il finanziamento, quando la Regione ha ridotto il finanziamento originario di 350.000 euro, del 3%, e portandolo agli attuali 339.500 euro, per coprire altri finanziamenti nella finanziaria dell'epoca. Purtroppo, l'amico On. Auteri non ha colto questa opportunità per difendere il finanziamento e Siracusa.

Inoltre, l'On. Auteri ha elogiato la comune amica assessore regionale Amata, parlando di "velocità nell’emissione del decreto", ma è bene sapere che l’assessorato regionale in questione ha purtroppo impiegato più di due mesi solo per la redazione e la stampa del decresto, che è più meno un unico foglio di carta. Infine, è utile chiarire all’On. Auteri che questi decreti non sono firmati dall’assessore, come egli ha altresi'dichiarato, ma dal Dirigente Generale del Dipartimento dello Sport, come in questo caso.

Sarà stata la fretta di comunicare una notizia che un assessorato del suo stesso colore politico ha, per primo, ovviamente comunicato al proprio parlamentare regionale del territorio.

Sarebbe bello, invece, per la città di Siracusa, avere notizie di finanziamenti che nascono proprio dall'iniziativa politica dello stesso On. Auteri.

Aspettiamo! Se l'On. Auteri - conclude Bandiera - avesse voglia di tornare nuovamente su questo argomento, sarei felice che lo facesse in un confronto pubblico con me.

In ogni caso, il decreto di finanziamento, così come avevo annunciato nei giorni scorsi, è finalmente arrivato".