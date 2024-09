Rassegna del mare dedicata a Tusa: dal 18 al 22 settembre a Ustica

Si terrà dal 18 al 22 settembre la seconda edizione della "Rassegna del Mare" dedicata a Sebastiano Tusa, ideata e realizzata dalla Fondazione a lui intitolata, che opera in memoria dell'ex assessore regionale ai Beni Culturali, morto nell'incidente aereo della Ethiopian Airlines, mentre era in volo tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi, nel 2019.

La manifestazione, presentata oggi a Palazzo dei Normanni, si svolgerà a Ustica con un programma di cinque giornate dedicate: alla salvaguardia e valorizzazione del territorio, al patrimonio archeologico, alle attività sportive (Apnea, Diving, Canottaggio costiero, Vela).

La rassegna è sostenuta dall'Assemblea regionale siciliana, dall'assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dall'assessorato per il Turismo Sport e Spettacolo, dall'assessorato del Territorio e dell'Ambiente, dall'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, dalla Città Metropolitana di Palermo, dal Comune di Palermo e dal Comune di Partanna e Arpa Sicilia.