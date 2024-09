Trasporti, da Comiso due nuovi voli a settimana con destinazione Cuneo

Nuove rotte da Comiso operate da Aeroitalia che ha previsto collegamenti con Bologna, Bergamo, Cuneo, Firenze, Parma, Perugia e Roma. Per quanto riguarda la Sicilia occidentale, Aeroitalia offrirà voli da Palermo per Bergamo e Roma, e da Trapani per Cuneo e Parma. I voli da Comiso per Cuneo, che rappresenta una novità, saranno due a settimana.

“La Sicilia è sempre più al centro del nostro network,” hanno dichiarato i vertici della compagnia in una nota alla stampa. “Con l’aggiunta di queste nuove destinazioni, ci impegniamo a consolidare la nostra presenza nell’Isola, rendendo sempre più accessibili le sue bellezze e favorendo la mobilità tra la Sicilia, il continente e il Mediterraneo.” Inoltre quando si effettua l’acquisto di un biglietto su Aeroitalia è possibile inserire la residenza in Sicilia e ottenere così lo sconto previsto dalla Regione Sicilia.