Il Trapani assedia il Taranto per 90 minuti: sbaglia un rigore e finisce 0 - 0

E' stato un assedio continuo quello del Trapani, sul campo del Taranto. E' finita in parità la gara che ha visto i granata marcare supremazia territoriale allo Iacovone in un match giocato a porte chiuse. La squadra di Aronica ha avuto più di un'occasione per portare a casa i tre punti, ma oltre ad un pizzico di sfortuna, c'è stata la bravura di Del Favero che ha pure parato un rigore concesso sl 25'. Trapani vicino al gol dopo appena 8 minuti con Kanoute e 7 minuti dopo concede il bis, ma con scarsa fortuna. Al 25' il Trapani potrebbe passare in vantaggio. Da un cross di Ciotti, la palla sbatte sul braccio di Shiba dopo un colpo di testa all'indietro di De Santis. L'arbitro indica il dischetto. Lescano calcia forte ma centrale, Del Favero si allunga sulla propria destra e con l'ausilio della traversa nega il vantaggio granata.

Nel secondo tempo Gautieri opera un triplo cambio. Dentro Contessa a fare un vero "quinto" a sinistra, Speranza e Giovinco per gli anonimi Schirru e Fabbro, maa la musica non cambia.

Aronica ci prova con i cambi, inserisce Udoh per uno spento Lescano, ma non basta. il Trapani fallisce il vantaggio con Ciotti che al 21' su cross di Karic colpisce il palo esterno. La pressione granata aumenta, e negli ultimi 5 minuti finali c'è solo il Trapani. Il Taranto tra mille difficoltà porta a casa il pareggio.