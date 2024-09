Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il guard rail: un morto a Calatabiano

Un 52enne, originario di Spadafora, è morto la notte scorsa, verso le 2, in un incidente stradale che si è verificato al chilometro 42 dell'autostrada A18, in direzione Messina, nel tratto che attraversa il territorio di Calatabiano, poco prima dello svincolo di Giardini Naxos.

L'uomo, era alla guida di un SUV, un Fiat Freemont. Forse per un malore potrebbe aver perso il controllo dell’auto che ha invaso anche la corsia opposta prima di schiantarsi violentemente contro il guard-rail.

La moglie che era con lui è stata ricoverata all'ospedale di Taormina, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e personale del 118.