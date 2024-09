Emergenza idrica, più fieno agli allevatori di Gangi

A Gangi sono state registrate meno precipitazioni, nel periodo fra dicembre 2023 e maggio 2024, arriva più foraggio per gli allevatori. A stabilirlo è un provvedimento dell’assessorato regionale Agricoltura a firma del dirigente generale, commissario delegato emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta che alla luce di analisi territoriali di natura meteorologica ha classificato il territorio comunale con danno specifico da zona rossa, rideterminando la quantità di fieno da distribuire agli allevatori.

“La rideterminazione del danno a causa delle meno precipitazioni che ci fa passare da zona arancione a rossa è un importante provvedimento per i nostri allevatori ai quali arriverà più fieno – ha dichiarato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – e arriva dopo che nelle scorse settimane avevamo scritto una lettera con il supporto sia di Coldiretti sia del consigliere comunale Marilina Barreca che ringrazio assieme al dirigente generale, commissario delegato emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta. A questo va aggiunto che tramite i sindacati Coldiretti, Cia, Ugl e Fenapi abbiamo anche chiesto ed ottenuto che una delle piattaforma di distribuzione del fieno fosse ubicata a Gangi dando la disponibilità dell’area del nostro foro boario, un sito centrale, facilmente raggiungibile che sicuramente permetterà ai nostri allevatori di risparmiare tempo e costi di trasporto”.