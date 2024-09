G7 ed Expo a Siracusa, da lunedì in servizio le navette dai parcheggi esterni a Ortigia

Con l’inizio dei preparativi di Divinazione Expo 2024, la manifestazione del Masaf parallela al G7 Agricoltura e Pesca che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre, entrano in funzione le navette che metteranno in collegamento Ortigia con i parcheggi esterni.

Le prime ad effettuare il servizio saranno, da lunedì prossimo (16 settembre), quelle del parcheggio Elorina. Fino a venerdì 20 faranno la spola con il centro storico nell’arco di tre fasce orarie: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 16,30 alle 18,30. La frequenza delle corse è di circa 20 minuti.

Da sabato 21 a domenica 29 settembre, cioè per tutta la durata di Divinazione, aumenteranno i bus in servizio e saranno attivati anche i collegamenti con il parcheggio di via Von Platen. Sia da questa area di sosta che da quella di via Elorina, le navette saranno in attività dalla 7 alle 24 e avranno frequenza variabile. Le fermate più prossime a Ortigia sono alla fine di via Malta e all’inizio di corso Umberto I. Il settore Mobilità e trasporti, che si occupando dell’organizzazione del servizio in raccordo con Sais Autolinee, ricorda che il collegamento tra Ortigia e il parcheggio Von Platen è assicurato anche dalla linea 105-Santa Lucia del trasporto urbano.

Da lunedì a venerdì prossimo è prevista, inoltre, una variazione nel servizio di navette che effettua il periplo dell’isolotto di Ortigia. Sarà attivo dalle ore 7 alle 24 con passaggi ogni 10 minuti. Da sabato 21, però, riprenderà con le modalità di sempre, cioè per tutte le 24 di ogni giorno: dalle 7 alle 23 ogni 10 minuti e dalle 23 alle 7 ogni 20 minuti.