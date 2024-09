Furto in un asilo nido di Ragusa, denunciato un 24enne

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, nel capoluogo Ibleo, sia nel centro storico che nelle zone periferiche, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolar riguardo ai delitti contro il patrimonio tra i quali i furti, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un marocchino di anni 24, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato commesso presso una asilo nido ubicato a Ragusa in zona periferica.

I fatti si sono verificati, nei giorni scorsi, in ore notturne; il giovane dopo aver forzato una porta, mandando in frantumi la relativa vetrata, si è introdotto all’interno dell’asilo ed ha asportato un aspirapolvere e uno smartphone.