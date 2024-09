L'amministrazione Pippo Gianni realizza nuovi Parco giochi a Priolo

Nuovi giochi per bambini sono stati installati in varie zone di Priolo e nel plesso scolastico “Orazio Di Mauro”.

Prosegue dunque l’opera di rinnovamento delle aree gioco di Priolo, voluta dal sindaco Pippo Gianni, dal Presidente del Consiglio Federica Limeri e dal vice sindaco e assessore all’Arredo Urbano Maria Grazia Pulvirenti, che hanno programmato una serie di sopralluoghi per verificare i prossimi interventi e la possibilità di posizionare nuovi giochi in altre zone del paese.

Sarà effettuata anche una ricognizione nelle aree gioco già esistenti, per riparare o sostituire i giochini usurati o danneggiati, in modo da permettere a tutti i bimbi di divertirsi nella massima sicurezza.

"Si chiede a tutta la comunità - dichiara il sindaco Gianni - il massimo rispetto, la tutela e cura di queste aree, in quanto bene comune a servizio della collettività e in particolare dei nostri piccoli concittadini".