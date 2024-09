Anticipo d'autunno nel week end: temperature al di sotto della media stagionale

Con una settimana di anticipo sull'equinozio, l'autunno comincia a farsi sentire già in questo fine settimana a causa dell'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dalle zone artiche.

Le temperature in Italia sono scese anche di 15 gradi e la neve è caduta fino alla quota di 1.500 metri, rileva Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. In questo fine settimana, osserva, si prevedono "venti freddi, temperature sotto la media e rovesci specie al Sud".

Previsti inoltre temporali sul Sicilia settentrionale e orientale, Calabria tirrenica, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Venti forti, oltre 100 chilometri orari, si prevedono sulle Alpi, vento di burrasca lungo la costa adriatica e sulle isole maggiori e vento di Foehn nei fondovalle alpini con locali raffiche fino alle pianure adiacenti.

Per sabato sono attese temperature sotto la media del periodo, con picchi di 27 gradi solo in Sicilia e 25 gradi in Calabria e Puglia; altrove non supereranno 22 gradi.

Domenica temperature ancora basse al Nord, con minime fra 7 e 8 gradi al mattino nella Pianura Padana, e al Centro con 10 gradi a Perugia, 11 a Firenze e 13 a Roma. Al Sud le minime si manterranno oltre 15 gradi. Venti ancora forti, soprattutto su Alpi e basso Adriatico.

Le massime sono previste sotto 25 gradi e nelle ore più fredde in montagna sono possibili diffuse gelate oltre i 1.500 metri. Ancora rovesci a Sud, dall'Abruzzo alla Puglia e tra bassa Calabria e Sicilia, "seppur a carattere irregolare e localizzato".

Nel dettaglio:

Sabato 14: al Nord freddo al mattino, occasionali piovaschi sul Veneto al pomeriggio; al Centro soleggiato sulle tirreniche, qualche isolato rovescio sulle coste Adriatiche; al Sud temporali sparsi e vento specie sul basso Tirreno.

Domenica 15: al Nord freddo al mattino, poche nubi, venti forti sulle Alpi; al Centro soleggiato sulle tirreniche, nubi irregolari sulle Adriatiche; al Sud instabile con rovesci sul basso Tirreno e sulle coste pugliesi, soleggiato ma fresco e ventoso altrove.

Lunedì 16: al Nord freddo al mattino, poche nubi, peggiora sul Triveneto; al Centro nubi irregolari e rovesci sparsi; al Sud nubi irregolari e frequenti rovesci.