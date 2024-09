Asp Catania, nuova sede a Mineo per il Pte e presidio del 118

Da martedì prossimo 17 settembre il Presidio territoriale di emergenza (Pte) e la Centrale 118 di Mineo (Catania) saranno operativi nei nuovi locali siti in Via Roma 10 concessi in comodato d'uso dal Comune. Lo rende noto l'Asp di Catania. Lunedì 16 settembre entrambi i serviz irimarranno chiusi al pubblico per le operazioni di trasloco dall'ex ospedale "San Lorenzo" alla nuova sede. Rimangono invariati gli orari di apertura al pubblico e i recapiti telefonici. Il trasferimento è preliminare al prossimo avvio dei lavori che interesseranno il 'San Lorenzo' per la realizzazione di una Casa e di un Ospedale di Comunità. I lavori saranno completati entro novembre 2025. L'importo complessivo degli interventi, che dureranno 8 mesi, è di 1 milione e 863 mila euro finanziati confondi del Pnrr . Nelle Case di Comunità i cittadini potranno trovare assistenza 24 ore su 24 ogni giorno della settimana con un'offerta di servizi costituita da: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e di comunità, altri professionisti sanitari, supportati da adeguata strumentazione tecnologica e diagnostica di base (ecografo, elettrocardiografo, spirometro, ecc.). In provincia di Catania ne saranno realizzate 29. Gli ospedali di comunità sono strutture intermedie tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale e hanno l'obiettivo di evitare ricoveri inappropriati alle strutture ospedaliere supportando al meglio il processo di dimissione dalle strutture di ricovero e garantendo assistenza a pazienti con condizioni complesse.

Sono 10 gli ospedali di Comunità che saranno realizzati in provincia di Catania. Oltre che a Mineo, anche ad Acireale, Adrano, Caltagirone, Catania, Linguaglossa, Paternò, Ramacca, Randazzo e Vizzini.