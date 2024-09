G7 a Siracusa, la polizia passa al setaccio i quartieri Borgata e Ortigia

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa e del reparto Prevenzione crimine di Catania, insieme a personale della Polizia municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della Borgata e di Ortigia. Sono stati controllati 61 mezzi, identificate 126 persone ed elevate 5 sanzioni amministrative per varie infrazioni al codice della strada. "I controlli si innestano nelle misure predisposte in occasione dell'Expo e del G7 Agricoltura - spiegano dalla Questura di Siracusa - e fanno seguito a quelli già svolti lunedì e martedì scorsi, quando sono stati controllati 148 mezzi ed è stato sanzionato amministrativamente, per un importo pari a 173 euro, un uomo alla guida di una moto ape che trasportava 5 persone anziché le 4 previste dalla carta di circolazione".