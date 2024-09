Al Museo di Kamarina la “Sicilia degli incantesimi”: i misteri della lamina di Monte Casasìa

“Sicilia terra di incantesimi” è il tema di un evento tra storia e mito in programma al Museo Regionale di Kamarina sabato prossimo, 21 settembre, alle 18,30. Una iscrizione magica su una lamina ritrovata a Monte Casasìa sarà l’occasione per parlare di incantesimi e di come leggerli. Ad aprire le porte di un mistero dell’antica Grecia sarà Alessandra Inglese, dell’Università di Roma Tor Vergata, che spiegherà come leggere un incantesimo e, più in particolare, quello di Monte Casasìa che gli studiosi ritengono fondamentale nel contesto di altri ritrovamenti simili.

A portare i saluti istituzionali sarà Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica. Introdurrà e modererà Massimo Cultraro dell’Università di Palermo. Sarà poi l’archeologo Giovanni Di Stefano, ex direttore del Parco Archeologico, a parlare dei Greci di montagna nella chora di Kamarina; santuari rupestri e incantesimi: il contesto di rinvenimento della lamina.

A concludere l’appuntamento culturale sarà il senatore di Fratelli d’Italia, Salvatore Sallemi.