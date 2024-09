Acate, si alza il sipario sull'autunno d'arte all'insegna di teatro, musica e moda

Il “Settembre a Biscari” quest’anno si fa più grande e abbraccerà anche il mese di ottobre e in qualche caso si prolungherà anche nel mese di novembre. Archiviata la seconda edizione della “Festa della pizza”, al nastro di partenza il ricco cartellone che contiene cultura, spettacoli di alto profilo, teatro (con il 15° festival teatrale), musica, moda e mostre d’arte. “Puntiamo – dice il sindaco Gianfranco Fidone – alla valorizzazione del nostro centro storico e delle nostre eccellenze con numerosi eventi di altissimo profilo per vivere un autunno di emozioni insieme. Un programma reso possibile grazie al lavoro dell'assessore Giuseppe Raffo e dell'Associazione Acate Eventi, rafforzato dall'assessore al Turismo Dafne Lantino”.

Il primo cittadino è orgoglioso soprattutto dell’arrivo di Ibla Busker ad Acate: “Un importante evento – spiega - che testimonia la proficua sinergia con il Libero Consorzio di Ragusa e che spazierà anche in altri progetti.

Il nostro Castello ospiterà dunque l'apertura della manifestazione, nota in tutta Italia, che prenderà il via il 2 ottobre. Un’opportunità che ci riempie di orgoglio e sarà un'ulteriore attrattiva e un momento di valorizzazione del nostro Castello dei Principi di Biscari. Ringrazio l'associazione culturale Edrisi e il commissario del Libero Consorzio di Ragusa, dottoressa Patrizia Valenti. Ma un grazie anche all'onorevole Ignazio Abbate per la grande attenzione che riserva sempre alla nostra comunità e all'assessore Giuseppe Raffo che ha seguito questo percorso qualificante”.