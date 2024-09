Calcio, il Modica comincia in trasferta: gara insidiosa a Lentini

Una gara insidiosa per il Modica nella prima giornata di Eccellenza. I rossoblù sono impegnati a Lentini e dovranno dimostrare di essere una delle big del torneo. L'allenatore Pasquale Ferrara ha a disposizione tutta la rosa e potrà fare le scelte più appropriate. Fischio d'inizio alle 15,30. Il match sarà diretto dal signor Davide Lo Presti di Messina che sarà coadiuvato dagli ennesi Francesco Conti e Francesco Di Venti.

In concomitanza con l'inizio del campionato, la società, attraverso Mattia Pitino e Danilo Radenza, ha diffuso un messaggio di augurio alla squadra. "In quella che sarà la nostra quarta stagione alla guida della squadra di calcio che rappresenta la nostra città - affermano - vogliamo cogliere l’occasione di augurare un buon inizio di campionato a tutti i nostri dirigenti, ai calciatori e a tutti i sostenitori che seguiranno con interesse il percorso di questa stagione 2024-25. Il nostro augurio è di affrontare ogni momento di questa lunga stagione, sia positivo che negativo, con la massima serenità".