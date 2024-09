Recuperato nel mare di Terrasini il corpo del pizzaiolo sparito tra le onde

Pochi minuti fa è avvenuto il riconoscimento, da parte dei familiari, della salma recuperata in mare a Terrasini questo pomeriggio. Si tratta di Antonino D'Amico, il ragazzo di 23 anni per le quali erano state attivate le ricerche in mare.

Il giovane di Partinico che lavorava in una pizzeria era stato risucchiato mercoledì scorso da un'onda mentre si trovava sugli scogli in una caletta in contrada Paternella, non lontano da Città del mare e dalla baia di San Cataldo. Era insieme ad un suo amico ventenne. I due si trovavano su una scogliera che si raggiunge attraversando una scalinata fra le rocce. Improvvisamente un'onda li avrebbe travolti e trascinati in acqua, impedendogli per lunghi minuti di tornare sulla terraferma. Nonostante gli sforzi fatti per vincere la corrente, soltanto il ventenne era riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorritori. D'Amico, invece, sarebbe stato trascinato in mare aperto e si erano perdute le tracce.