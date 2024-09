Il Messina esce sconfitto a Crotone: un gol per tempo per i padroni di casa

Il Messina incassa la seconda sconfitta stagionale dopo quella subita contro l’Audace Cerignola. Passa con merito il Crotone, andando a bersaglio con un gol per tempo. I padroni di casa passano al 18' con Enrico Oviszach al 18′. Chiude la partita il Crotone al 72' grazie a na rete che porta la firma di Jonathan Silva al 72′. I calabresi con questa vittoria scavalcano il Messina e si portano a 6 punti in classifica. Nel prossimo turno il Messina affronterà in casa la Casertana, mentre il Crotone farà visita al Picerno.