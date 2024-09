Catanzaro, tavolata di 400 metri con 1000 ospiti: il ricavato in beneficienza

Una tavolata di 400 metri allestita su corso Mazzini, nel pieno centro di Catanzaro, con mille commensali seduti a gustare i piatti preparati da sette chef stellati calabresi, sfidando anche un fastidioso vento freddo ed una breve pioggia.

E' la "cena straordinaria" promossa a scopo benefico allestita ieri sera nel capoluogo calabrese.

L'evento è stato organizzato dall'associazione delle Acli "Città del Vento" di Catanzaro presieduta da Alessandro Astorino, in collaborazione con la Regione, con la Provincia di Catanzaro, con il Comune, la Camera di commercio e l'Ordine degli architetti di Catanzaro.

Il ricavato, circa 25 mila euro, sono andati agli "Insuperabili", un'associazione sportiva dilettantistica che opera a livello nazionale e fortemente radicata a Catanzaro, che utilizza il calcio come strumento di socializzazione e integrazione per persone con disabilità.

La musica classica ha accompagnato i commensali mentre consumavano i piatti preparati dagli chef stellati Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora, Riccardo Sculli, Luca e Antonio Abbruzzino.

Imponenti i numeri del personale impiegato: brigate di cucina (sous chef, responsabili di linea e aiutanti) e brigate di sala per circa 150 unità, sommelier e maître.