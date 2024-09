Arianna Meloni: dopo Giorgia attaccano le persone vicine

"È un'estate curiosa. Ma non è solo questa estate. È parecchio tempo che qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo.o mi ritrovo ovunque molto spesso senza nessun motivo, con narrazioni inventate ad arte. A un certo punto, il dubbio... Mi dico: qual è il gioco? Hanno provato ad attaccare Giorgia in tutti i modi ma non ci sono riusciti. Poi sono passate alle persone vicine, prima Giambruno, poi Lollobrigida, poi dov'è Meloni, non si trova più. Un atteggiamento decisamente esagerato con una morbosità curiosa".

Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, alla festa del partito a Lido degli Estensi.