Militello Val Catania entra nella Associazione Città dell'olio

Militello in Val di Catania è entrato a far parte delle Città dell'Olio. Con la cerimonia di consegna della Bandiera dell'Associazione nazionale al sindaco Giovanni Burtone svoltasi venerdì sera nell'Aula del Consiglio comunale Militello in Val di Catania diventa il 31esimo Comune della Sicilia ad entrare ufficialmente nella rete nazionale che raccoglie 500 enti pubblici in Italia, una grande varietà di comunità` dell'olio che si distinguono perla loro vocazione olivicola. "La Bandiera di Citta` dell'Olio - ha detto Burtone - e` un motivo di orgoglio per tutta la comunità` di Militello in Val di Catania e un'ulteriore testimonianza del lavoro fatto per promuovere il territorio e i suoi prodotti di eccellenza. Il nostro territorio ha una importante tradizione olivicola dovuta alle caratteristiche naturali quali il clima e l'ambiente. Questa adesione costituisce un impegno a valorizzare le nostre risorse agricole e ambientali identitarie creando occasioni di crescita per gli operatori agricoli, sostenendo tutta la filiera dell'ulivo e promuovendo iniziative di sviluppo turistico ad esso collegate".