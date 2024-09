Vittoria, rientrati a casa i tre ragazzi dati per dispersi nella valle dell'Ippari

Erano rientrati a casa ignari della mobilitazione di forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari, protezione civile per tutta la nottata. Protagonisti involontari, i tre ragazzi che, a Vittoria, avevano deciso di fare una gita in bici nella valle dell'Ippari e che sono stati dati per dispersi dalla serata di ieri fino alle prime ore di oggi quando è stato possibile accertare che i tre erano rientrati a casa. Probabilmente, con l'arrivo dell'oscurità, avevano perso il sentiero che li avrebbe riportati verso la città - nella zona sottostante la Fiera Emaia - e avevano vagato per qualche ora. Da qui la preoccupazione che fosse successo loro qualcosa di spiacevole e la mobilitazione per le ricerche.