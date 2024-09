Palermo, rissa alla Vucciria: coinvolti una trentina di giovani

Rissa la scorsa notte verso le 4 in via dei Chiavettieri, a Palermo, nel quartiere Vucciria, che ha coinvolto una trentina di giovani. Sono intervenuti i poliziotti a riportare la calma e identificare alcune persone, mentre il grosso dei giovani si è dato alla fuga. Nel corso del weekend sono state riscontrate irregolarità in alcuni locali, multati per occupazione illecita di suolo pubblico, intrattenimento musicale con proiezioni sonore all'esterno del locale con esibizione Dj con cassa amplificata e mixer. Complessivamente, sono state identificate 132 persone.