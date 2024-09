Comune di Vittoria, progressione verticale in deroga a beneficio di 39 dipendenti

La sottoscrizione del contratto di progressione verticale per 39 dipendenti del Comune di Vittoria, grazie alla procedura valutativa prevista dal contratto Funzioni Locali 2019-2021 (progressione verticale in deroga), consentirà a 39 dipendenti di essere immessi in servizio, nell’area superiore, secondo il nuovo sistema di classificazione. Di conseguenza, ci sarà una diversa collocazione per il personale sia sul piano giuridico che economico. Nello specifico, 15 lavoratori transiteranno nell'area degli operatori esperti, 10 nell'area istruttori (tecnici-amministrativi/contabili e informatici), 10 nell'area elevata qualificazione (amministrativa, contabile e tecnici) e 4 nell'area elevata qualificazione Polizia Locale.

“Desideriamo sottolineare - affermano i sindacati - che il completamento dell'iter procedurale delle progressioni verticali in deroga si è realizzato in tempi brevi. Il Comune di Vittoria è il primo ente in provincia di Ragusa a conseguire questo importante risultato. Riconosciamo il merito all’Amministrazione e all’apparato Dirigenziale, in particolare al Dirigente del Personale e al suo Ufficio, che negli ultimi mesi, hanno assolto anche al delicato impegno dell’immissione in ruolo di 11 unità nei vari profili dell’Ente. Il nostro augurio va ai colleghi che, dopo anni, raggiungono questo importante traguardo. Auspichiamo infine che, in tempi brevi, si possa riproporre la prospettiva, come discusso negli ultimi incontri all’Aran, per garantire anche ad altri dipendenti meritevoli un trattamento analogo”.