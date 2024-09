Treviso, madre e figlia trovate morte in un isolotto del fiume Piave

Sono stati trovati i corpi di Susanna Recchia, 45 anni, scomparsa dalla casa di Miane (Treviso) da venerdì sera assieme alla figlia di tre anni. Il ritrovamento, come conferma l'assessore veneto alla Protezione civile Giampaolo Bottacin, è stato fatto in un isolotto del Fiume Piave a valle del ponte di Vidor (Treviso). Per cercare mamma e figlio erano al lavoro le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco che hanno utilizzato, tra l'altro, un elicottero, squadre nautiche dei pompieri, droni e cani molecolari.