Calcio, Modica corsaro con Mallia e Pettinato: 2 a 0 a Lentini

Con un gol per tempo il Modica si aggiudica la prima del campionato di Eccellenza a Lentini. In gol Mallia, al 27' del primo tempo, e Pettinato al 59': due reti fotocopia con assestati colpi di testa. Partita delicata con la Leonzio che, ad inizio di ripresa, si è resa pericolosa. A mettere le cose a poste per il Modica ci ha pensato Pettinato che sfrutta al meglio un assist su punizione di Maimone. Nella squadra modicana qualcosa da registrare in difesa (un paio di distrazioni pericolose) mentre servirebbe più qualità a centrocampo.