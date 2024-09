Il Siracusa cala il tris al Ragusa: azzurri iblei modesti contro la presunta corazzata

Non è il Ragusa il vero test del Siracusa. Oggi al De Simone vittoria scontata degli azzurri nel debutto casalingo. E' finita per 3 a 0 per i padroni di casa. Un dominio totale com'era prevedibile, contro un Ragusa che dovrà lottare fino alla fine per raggiungere la salvezza. Partita facile per il Siracusa che chiude il primo parziale con il doppio vantaggio. A sbloccare il derby ci penda Baldan dopo appena 22 minuti. Il Ragusa accusa il colpo, ma non ha nè forza nè, idee per reagire. Benassi e Parisi, fanno la loro onesta partita, ma è ancora il Siracusa a centrare il bersaglio al 33' con Candiano, tra i migliori in campo. Nel secondo tempo il Ragusa tenta una timida reazione per cercare di riaprire la gara. Per il Siracusa controllare la partita è soltanto ordinaria amministrazione. Dopo un gol annullato per fuori gioco a Maggio, gli azzurri calano il tris. Ci pensa Rubben Falla al 92' a chiudere il match.

Festa sugli spalti per i primi tre punti di campionato, ma il vero test sarà tra 7 giorni quando l'ambizioso Siracusa affronterà a Caltanissetta, la Nissa.

(fotoservizio di Valentino Cilmi)

I RISULTATI DELLA II GIORNATA

Akragas-Pompei 0-1

Acireale-Castrumfavara 1-0

Sant'Agata-Nuova Igea Virtus 1-2

Enna-Sancataldese 0-0

Licata-Locri 1-2

Paterno'-Nissa 0-0

Reggina-Scafatese 0-1

Siracusa-Ragusa 3-0

Vibonese-Sambiase 0-1

CLASSIFICA: Scafatese, Locri, Sambiase 6 punti; Paternò 4; Siracusa, Nuova Igea Virtus, Reggina, Pompei, Acireale 3; Sancataldese, Nissa, Enna 2; Licata, Sant'Agata, Vibonese, Castrumfavara, Ragusa 1; Akragas 0.

PROSSIMO TURNO 22/9

Castrumfavara - Akragas

Locri - Vibonese

Nissa - Siracusa

Nuova Igea Virtus - Enna

Pompei - Sambiase

Ragusa - Acireale

Sancataldese - Paterno'

Scafatese - Licata

S. Agata - Reggina