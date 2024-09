Equitazione, il cavaliere siracusano Dario Fazio vince la C140 a due manches a Pozzallo

Il cavaliere siracusano Dario Fazio, in sella a Black Lady, si è aggiudicato oggi la C140 a due manches, gara più importante del concorso nazionale A1* che si è svolto negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo (Rg). Unico a realizzare un doppio percorso netto con il tempo di 37"41, il cavaliere del Coach Equestrian Center, ha preceduto in classifica il catanese del C.I. Valverde Umberto Sambataro in sella a My Zenzero che ha chiuso la gara con un errore nella prima manche e un netto nella seconda (4/0; 35"24). Terza piazza per l'altra catanese del Valverde: Elisabetta Vacirca in sella a This Kings Night Zk Z

(8/0; 45"73). Già nella giornata di ieri, sabato, Fazio e Black Lady avevano suonato la carica vincendo con un percorso senza errori (63"93) la gara "grossa" di giornata: la C135 a tempo. Con un netto agli ostacoli e il tempo di 63"93, il cavaliere siracusano aveva preceduto ancora una volta il catanese Sambataro in sella a My Zenzero, secondo con un errore e il tempo di 64"34 e il catanese del Valverde Andrea Ciancico, terzo in sella a Mackenzie, anche lui con un errore nel tempo di 68"32.

Sambataro e My Zenzero hanno apposto la firma sulla gara più importante, la C135 a fasi consecutive, della prima giornata, quella di venerdì 13 settembre. Unico ad accedere alla seconda fase della gara il cavaliere catanese ha chiuso senza errori nel tempo di 32"91. Errore in prima fase per il secondo e terzo classificato della prova: rispettivamente Elisabetta Vacirca su This Kings Night Zk Z (4; 45"32) e il siracusano Matteo Marchese (Equitazione Siracusana Asd) in sella a Colin (4; 46"70).