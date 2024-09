Pallanuoto, breve parentesi dell'Ortigia in Champions: vince il Sabadell (17-11)

Finisce l’avventura dell’Ortigia in Champions League. I biancoverdi giocano una buona partita, reggendo per lunghi tratti il ritmo del Sabadell, sicuramente più avanti nella condizione fisica, ma poi sono costretti ad arrendersi all’allungo impresso dai padroni di casa tra terzo e quarto tempo. La gara finisce sul 17 - 11 . Nella fase iniziale, gli uomini di Piccardo subiscono un po’ la foga dei catalani (che vanno subito sul doppio vantaggio), ma poi sono bravi a prendere le misure agli avversari, soprattutto in situazione di uomo in meno, e a costruire buone trame offensive, agguantando il pareggio con Inaba e Cassia (rigore). Gli uomini di Colet continuano a spingere e, malgrado la pessima percentuale in superiorità, si portano nuovamente a +2. Nel finale, però, grazie al bolide mancino di Campopiano, i biancoverdi si riavvicinano. Il pareggio arriva in apertura di secondo tempo, con la bella conclusione di un ottimo Inaba, che finalizza al meglio un’azione a uomo in più. I catalani non si lasciano intimorire e continuano ad attaccare, realizzando un decisivo parziale di 4-1 che vale il massimo vantaggio (+3). Gli uomini di Piccardo rimangono lucidi e non si disuniscono, trovando il gol del -2 con il tocco di Cassia su splendido assist di Inaba, ma poi subiscono l’ennesimo gol a uomini pari che fissa il punteggio sul 9-6 per il Sabadell prima dell’intervallo lungo. Nella terza frazione, le difese si chiudono meglio e si segna meno, l’Ortigia si tiene agganciata al match grazie a un grandissimo gol di Inaba, ma i catalani, con Renzuto e Bowen, aggiungono un altro mattoncino al loro vantaggio. Nell’ultimo tempo, i biancoverdi, che hanno speso tanto, accusano un po’ di stanchezza e il Sabadell ne approfitta per chiudere il match e allargare il divario. L’Ortigia termina al terzo posto e si trasferisce in Euro Cup (turno preliminare a fine settembre).

(Nella foto Inaba dell'Ortigia)