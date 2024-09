Calcio a 5, la Futura Rosolini non stecca alla prima: vince il casa del Real Palazzolo

La Futura Rosolini non stecca al debutto nel campionato di serie C. I ragazzi del patron Daniele Giurato hanno espugnato il difficile parquet del Real Palazzolo. Una vittoria sofferta e meritata al termine di un match tiratissimo. I ragazzi di Peppe Spadaro hanno avuto nel collettivo la migliore arma vincente. Il Real palazzolo ha ribattuto colpo sul colpo, ma alla fine è venuta fuori la migliore tecnica dei singoli della Futura. "Non facciamo previsione ed andiamo avanti alla giornata - dice Daniela Giurato - Sia il mister che i ragazzi conoscono gli obiettivi della società. Tireremo le somme alla fine del campionato. Una cosa però debbo dirla: non temiamo alcun avversario. Giocheremo tutte le partite ad armi pari".

Tre le doppiette realizzate dai rosolinesi: Giuga, Diogo Fernandes e Raffaele Gennaro. Poi un gol importante di Giuseppe Milana.

Parte bene anche l'Holimpia Siracusa che liquida la pratica Viagrande con un netto 5 -1.

(Nella foto Raffaele Gennaro della Futura Rosolini, autore di una doppietta contro il Real Palazzolo)

RISULTATI 1^ GIORNATA

Holimpia Siracusa - Viagrande 5 - 1

Meriense - Carlentini Calcio 4- 3

San Nicolò - Aretusa 94 7-6

Scicli Sporting Club - Pedara 2-2

Vigor Itala - Biancavilla Calcio. 2-1

Librizzi - Futsal Ferla 2-3

Real Palazzolo - Futura Rosolini 5-7