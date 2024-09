Rubavano energia elettrica a Librino, 13 condomini denunciati a Catania

Tredici persone sono state denunciate a Catania dalla Polizia per furto di energia elettrica durante controlli in viale Moncada e in viale Grimaldi, nel quartiere di Librino, effettuati insieme con personale dell'Enel. Gli accertamenti sono stati disposti dopo una denuncia presentata da un funzionario del Comune che si è accorto che l'ente riceveva dal gestore del servizio elettrico alcune fatture - per un importo che negli ultimi tre anni complessivamente supera il milione di euro - senza avere mai aver stipulato specifico contratto di fornitura. Alcuni dei denunciati occupavano abusivamente gli immobili.