Calcio, Promozione: tra Frigintini e Santa Croce finisce in parità

Frigintini 1 – Santa Croce 1

Marcatori: 16′ Gomez (rigore), 52′ Candiano (rigore)

Frigintini: Caruso, Marsilio, Peluso, Figura, Macauda, Pisana, Dormiente (78′ Sammito), Candiano, Abbate ( 95′ Iemmolo), Yu Suwa (90′ Terranova), Giurdanella. A disposizione: Gugliotta, Chiaramonte, Agosta. All. Angelo Tasca.

Santa Croce: Barbera, Cappello (78′ Aprile), Nei, Roberto Busacca(83′ Cosentino), Spadola, Assenza, Alessandro Busacca (88′ Bentrovato), Alma (65′ Votadoro), Gomez, Bruccoleri (85′ st Barresi), Seydi. A disposizione: Romano, Parisi, Arestia, Migliore. All. Samuele Buoncompagni.

Arbitro: Lorenzo Motta di Siracusa

Frigintini e Santa Croce si dividono la posta in palio nella prima partita del Campionato di Promozione. Un risultato che sta stretto ai padroni di casa. I ragazzi di Angelo Tasca, infatti, a una manciata di minuti dal triplice fischio, si sono visti annullare un gol di Macauda, su segnalazione di un collaboratore dell'arbitro. Una rete che è sembrata regolare: inutili, però, le proteste dei giocatori del Frigintini.