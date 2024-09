Furti nel Centro storico di Trapani: un arresto

Un 24enne di Trapani è stato arrestato dai carabinieri per una serie di furti messi a segno nel centro storico del capoluogo durante il mese di agosto. L'uomo era già stato denunciato dai carabinieri, nei primi giorni di agosto, per un furto in un negozio di abbigliamento e tre furti in ristoranti. Le indagini hanno poi portato alla luce ulteriori furti e tentati furti che l'arrestato avrebbe commesso ai danni di una farmacia, di un cine-teatro, di due pub e di altrettanti ristoranti, tutti concentrati nel centro storico della città. Per il 24enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.