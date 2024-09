Volley Modica, colpo di mercato: arriva William Padura Diaz

Un colpo da 90 che può far alzare ancora l'asticella delle ambizioni dell'Avimecc Modica. La dirigenza modicana, infatti, completa il suo roster ingaggiando dopo una lunga trattativa l'opposto italo cubano William Padura Diaz. Atleta che non ha bisogno di presentazioni perchè da quando si è trasferito in Italia ha scritto pagine importanti in tutte le squadre in cui ha giocato. Per lui parlano i numeri: oltre 6000 punti realizzati in più di 400 gare disputate.

Nato a L'Avana, Padura Diaz è un classe 1986, alto 2 metri, che ha iniziato la sua carriera nel Volley Cuba, dove ha militato dal 2004 al 2008. Poi l'approdo in Italia all'Edilesse Cavriago, dove ha esordito in serie B1 ottenendo la promozione in A2. Dal 2010 al 2013 gioca a Corigliano tra B1 e A2, per poi trasferirsi al Vero Volley Monza dove rimane fino al 2015 giocando in A2 e A1. Un anno al Qatar Police Team e poi il ritorno in Italia alla Emma Villas Siena in A2. Fino a ottobre 2023 gioca sempre in A2 con Ceramica Scarabeo Roma, Monini Spoleto, Kemas Lamipel Santa Croce, Prisma Taranto, Agnelli Tipiesse Bergamo e Abba Pineto. Poi il trasferimento alla Just British Bari nel girone Blu del campionato di serie A3.

Nel suo palmares due vittorie del campionato di serie A2, due Coppe Italia e una Supercoppa. Ora la sua prima volta in Sicilia con la maglia dell'Avimecc Modica.