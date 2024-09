All'Ars nasce intergruppo a difesa dei consumatori: Jose Marano presidente

“La pubblica amministrazione eroga servizi essenziali come sanità, istruzione, sicurezza, trasporti e welfare con un obiettivo preciso: soddisfare i bisogni dei cittadini. Dalla Pubblica Amministrazione dipende la qualità di vita di intere comunità e chi gestisce la cosa pubblica attraverso i governi e le amministrazioni non deve mai dimenticare i principi di trasparenza, di accountability ed anche di equità, per far sì che non vi siano discriminazioni, che sia garantita l’inclusione sociale, e che gli stessi cittadini si trovino nelle condizioni di valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti. La politica può far sì che ciò avvenga dando un contributo in tal senso”.

Ad affermarlo è Jose Marano, parlamentare regionale M5s e presidente dell’intergruppo parlamentare tutela dei consumatori appena costituito all’Assemblea regionale siciliana.

“Un’iniziativa – commenta la deputata - sposata in maniera trasversale dai miei colleghi di diversi gruppi parlamentari nell’interesse esclusivo dei siciliani e che vuole essere un’iniezione di fiducia per tutti coloro i quali si sono spesso sentiti costretti a combattere a mani nude contro qualcosa di più grande e più forte di loro”.

Oltre che da Marano, l’intergruppo parlamentare è così composto: Carlo Gilistro (M5), Marianna Caronia (Lega), Tiziano Spada (Pd) segretario, Matteo Sciotto (Sud chiama Nord), Marco Intravaia (Misto), Ignazio Abbate (DC), Giuseppe Laccoto (Lega), Stefano Pellegrino (Fi), Ludovico Balsamo (Mpa), Giuseppe Castiglione (Mpa), Vincenzo Figuccia (Lega) e Giuseppe Bica (FdI).

Soddisfazione è stata espressa da Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons: “Il nuovo intergruppo – spiega - vuole essere una risposta concreta alle necessità di tutela in un contesto in cui i consumatori sono spesso l’anello debole. L’obiettivo è quello di rafforzare le politiche di difesa attraverso iniziative legislative, progetti educativi e con un coinvolgimento diretto dei cittadini, che avranno un ruolo attivo nel processo decisionale. D’altra parte, vogliamo garantire una partecipazione democratica dei consumatori nelle decisioni che li riguardano, nella consapevolezza che i consumatori e utenti devono essere messi nelle condizioni di compiere scelte informate e consapevoli”.