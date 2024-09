Basket donne, Ragusa si presenta alla stampa: mercoledì la conferenza alla Passalacqua

Le donne del basket Ragusa si presentano alla stampa. La convocazione della Passalacqua Virtus Eirene Ragusa, formazione che militerà nel campionato di basket di serie A2 LBF Techfin, è prevista per mercoledì 18 settembre alle ore 12 nella sede della Passalacqua spedizioni, alla III fase della zona Industriale di Ragusa, viale 15.

Alla conferenza stampa presenziata dal presidente della società, Davide Passalacqua assieme al fratello Gianstefano - in rappresentanza della dirigenza - parteciperanno anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il vicesindaco Giuseppe Giuffrida, l'assessore allo Sport Simone Digrandi e il presidente del consiglio comunale, Fabrizio Ilardo. Tra gli argomenti trattati, il riposizionamento della società in serie A2.

La presenza dell'head coach Mara Buzzanca e della capitana del team Chiara Consolini saranno utili per una prima valutazione precampionato e per presentare la partecipazione della Passalacqua Ragusa, impegnata nel fine settimana a La Spezia in un quadrangolare con formazioni di pari serie.