Dopo la festa dell'Unità a Carlentini è tempo di congresso nel Pd siracusano

Tre temi di attualità ed altrettanti ospiti importanti alla Festa provinciale dell'Unità che si è tenuta per due giorni a Carlentini, in passato 'roccaforte rossa'. Ed il commissario straorinario del partito, Antonio Nicita ha voluto cominciare proprio dalla cittadina agrumicola per rilanciare Il Pd in provincia di Siracusa. prima di passare la mano, accompagnando i Dem al congresso. Presenti fra gli altri i parlamentari Antonio Funicierllo, Arturo Scotto ed ha chiuso parlando ai autonomia, Anna Ascani.

"In questi due giorni abbiamo parlato di transizione ecologica, politica regionale, disuguaglianze, lavoro, salario minimo, educazione alla legalità, storia del riformismo, sanità, istruzione, referendum su autonomia differenziata, transizione digitale, innovazione e imprese. Abbiamo ricordato Giacomo Matteotti e Don Puglisi - ha scritto Nicita sui social - Un grande grazie a tutti e a tutte, un abbraccio ai volontari e alle volontarie, al Partito Democratico Carlentini ai Giovani Democratici e alle Democratiche della provincia di Siracusa". Conclusa la Festa dell'Unità, nel Pd di Siracusa è arrivato il momento della conta con una segreteria, autorevole, giovane e democratica in grado di poter ricucire gli strappi del passato, dalla zona sud a quella nord.