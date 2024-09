Euro Cup di pallanuoto, sorteggiati i gironi: l'Ortigia pesca sloveni, tedeschi ed ellenici

Si è svolto a Zagabria il sorteggio dei preliminari di Euro Cup 2024-25, coppa che vede la partecipazione di cinque formazioni italiane: a De Akker, Iren Quinto e Recco Waterpolo si sono aggiunte AN Brescia e CC Ortigia, eliminate nel primo turno di qualificazione della Champions League. L'Euro Cup si apre con le gare degli otto gironi dei preliminari, in programma dal 27 al 29 settembre: si qualificano alla fase a gironi le prime due classificate di ciascun raggruppamento. Poi ci sarà la fase a gironi, che saranno 4, composti da quattro squadre ciascuno: concluse le giornate in calendario, le prime due classificate di ciascun girone si qualificano per gli ottavi di finale, dove affronteranno le otto formazioni eliminate dalla fase a gironi di Champions League. La competizione prosegue poi con quarti di finale (andata e ritorno) e con la Final Four, che assegna il trofeo.

Sorteggio tutto sommato favorevole per l'AN Brescia, finito nel girone B che si disputerà a Budva, in Montenegro, con i bosniaci del Banja Luka, i serbi del Valis e gli ungheresi della Honved. Il debutto europeo dell'Iren Quinto avverrà a Barcellona: il team genovese è finito nel durissimo gruppo C con i padroni di casa del Barcelona, gli ellenici del Vouliagmeni e i croati del Solaris.

Decisamente più favorevole il sorteggio dell'altra debuttante europea, la De Akker, che volerà ad Aix en Provence, in Francia:

nel girone F affronterà i detentori dello Jug Dubrovnik, i padroni di casa del Pays d'Aix, i greci del Panathinaikos e i tedeschi del Ludwigsburg. Obiettivo qualificazione alla portata anche della CC Ortigia, di scena a Kranj, in Slovenia, nel girone G con i padroni di casa del Triglav, i tedeschi Duisburg e gli ellenici Paok. La Recco Waterpolo, infine, è la favorita del girone H di Budapest, dove ci saranno anche i magiari del Vasutas, i catalani del Terrassa e i croati del Primorje, finalisti della scorsa edizione.