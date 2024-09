Stagione influenzale 2024 - 25, l'Aifa autorizza 8 vaccini

Sono otto i vaccini autorizzati dall’Aifa e dall’Agenzia europea per i medicinali per l’immunizzazione contro l’influenza stagionale 2024-2025. Come ogni anno, i ceppi virali sono stati aggiornati secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, basate sulle caratteristiche antigeniche dei ceppi virali circolanti nell’ultima stagione. “Non tutti i vaccini autorizzati per l’uso sono necessariamente disponibili sul mercato - specifica Aifa -. Le Regioni infatti decidono annualmente, tramite gare per la fornitura di vaccini, tra i prodotti disponibili in commercio, quelli che verranno utilizzati durante le campagne vaccinali”.Il ministero della Salute ha raccomandato di condurre le campagne di vaccinazione antinfluenzale regionali a partire dall’inizio di ottobre.