Un saggio sulla pace del poeta modicano Domenico Pisana premiato a Milano

Originalità del contenuto, qualità della scrittura, coerenza tematica e capacità di coinvolgimento emotivo del lettore. Sono questi i punti cardini che hanno contraddistinto il saggio Dalla “Pace Armata” Alla “Non Violenza Attiva” dello scrittore e poeta modicano Domenico Pisana (presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica) e su cui ha lavorato la giuria per decidere – tra le tante opere partecipanti – quali premiare alla finale del Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo-Antonio De Ferrariis”. Giunta quest’anno all’undicesima edizione, la kermesse letteraria si terrà a Milano il prossimo 25 ottobre (presso la Sala Giraldi del Centro PIME). Con tale saggio Pisana si classifica al secondo posto (sezione saggio a tema) per un premio molto ambito e che è insignito della medaglia del Presidente della Repubblica con i Patrocini Morali del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Regione Lombardia e Città di Milano.

L’evento culturale nasce dalla volontà dell’associazione leccese “Verbumlandiart” volta a realizzare una rete di iniziative culturali e di interesse attraverso incontri, convegni, rassegne, reading, spettacoli, presentazioni di autori, performances di artisti, cinema, mostre, concorsi e quant’altro abbia la connotazione di iniziative di interesse culturale impegnandosi, altresì, a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico italiano.

«I riconoscimenti conseguiti, tra cui anche quello relativo al titolo di Accademico ad Honorem (evento del prossimo 19 ottobre che si terrà al Castello Normanno-Svevo di Sannicandro Bari in quel di Puglia)» – afferma Pisana - «li dedico al Caffè Letterario Quasimodo, che proprio nel corrente mese di ottobre entra nel ventennale dalla fondazione, e che in questi anni ha varcato la città di Modica e la terra iblea intraprendendo rapporti culturali a vari livelli».